Решение об открытии парков, скверов, набережных и пляжей будет приниматься позже.

На Кубани с 1 июня начнут работать санатории. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев на заседании оперативного штаба.

Разрешение работать распространится на те санитарно-курортные предприятия, у которых есть медицинская лицензия. По мнению Кондратьева, это будет означать, что пансионат сможет вовремя выявить, купировать и лечить случаи заражения COVID-19 среди отдыхающих.

Глава региона отметил, что карантин на Кубани продолжается, а в санаториях должны жёстко соблюдаться санитарно-эпидемиологические нормы.

Основанием для приезда в санаторий Краснодарского края, отметил Кондратьев, будет путёвка. Губернатор заявил, что путь до санатория должен быть прямым — туристы должны ехать туда напрямую с вокзала или из аэропорта. При этом отдых будет возможен только на территории санатория. Вениамин Кондратьев рассказал, что решение об открытии парков, скверов, набережных и пляжей будет приниматься позже.

Также Кондратьев предложил отменить курортный сбор до 1 января 2020 года.

Ранее на Кубани разрешили работать промышленным предприятиям.