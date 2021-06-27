На Кубани после сильного дождя подтопило десять домов

За день выпало до 40 миллиметров осадков.

В Краснодарском крае в результате сильного дождя частично затопленными оказались 10 домов. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.

От последствий ливня пострадали жители поселка Южный Белореченского района. За день там выпало до 40 миллиметров осадков. В результате этого произошли просадки грунта и подъем уровня воды в реке. Под водой оказались 150 придомовых территорий и 10 домов.

Для ликвидации последствий задействованы 156 человек и около 40 единиц спецтехники. Также введены в работу насосы и мотопомпы для откачки воды. Для оценки последствий применятся беспилотники МЧС России.

Эвакуация местных жителей не понадобилась. В ДК, который находится на территории поселка, развернут пункт временного размещения граждан на сто мест.

Ранее на Кубани ввели обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан.

Видео: МЧС России