В Краснодарском крае наказали 11 полицейских за изнасилование 17-летней волейболистки

Если вину полицейских докажут, то им грозит лишение свободы до пяти лет.

В Краснодарском крае 11 полицейских понесли наказание после скандального инцидента с принуждением 17-летней волейболистки к действиям сексуального характера. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Краснодарскому краю.

С должностей сместили четверых сотрудников ППС, начальника ОМВД по Анапе и его заместителя. Дисциплинарные наказания получили начальники полицейских, замешанных в инциденте.

В конце лета в соцсетях появилась информация о том, что под Анапой трое полицейских застали во время близости на пляже девушку и молодого человека. Парня отпустили, а девушку запугали и принудили к действиям сексуального характера. Девушкой оказалась 17-летняя волейболистка из Московской области.

Если вину полицейских докажут, то им грозит лишение свободы до пяти лет.

Ранее Следком задержал подозреваемого в изнасиловании женщины-врача в Саратове.

Фото: Piter.TV