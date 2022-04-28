  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 8:04
133
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

На Кубани ликвидировано возгорание на Афипском НПЗ

0 0

Причины возгорания устанавливаются.

На Кубани ликвидировано возгорание на Афипском НПЗ. Об этом сообщили в пресс-службе оперштаба Краснодарского края.

Инцидент произошел в ночь на 29 октября. На территории нефтеперерабатывающего завода произошло возгорание. Его оперативно ликвидировали сотрудники предприятия. Видео с возгоранием распространили очевидцы в соцсетях.

В результате пожара никто не пострадал. Причины возгорания устанавливаются. Также не сообщается о повреждениях инфраструктуры.

Ранее мы сообщали, что в Набережных Челнах загорелся отель "Камарумс".

Видео: Telegram / SHOT

Теги: афипский нпз, возгорание, кубань
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии