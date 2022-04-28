Причины возгорания устанавливаются.

На Кубани ликвидировано возгорание на Афипском НПЗ. Об этом сообщили в пресс-службе оперштаба Краснодарского края.

Инцидент произошел в ночь на 29 октября. На территории нефтеперерабатывающего завода произошло возгорание. Его оперативно ликвидировали сотрудники предприятия. Видео с возгоранием распространили очевидцы в соцсетях.

В результате пожара никто не пострадал. Причины возгорания устанавливаются. Также не сообщается о повреждениях инфраструктуры.

Ранее мы сообщали, что в Набережных Челнах загорелся отель "Камарумс".

Видео: Telegram / SHOT