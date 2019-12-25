На Крюковом канале кот пытался удрать от спасателей

Животное удалось поймать и поместить в переноску.

В Петербурге добровольцы пытались вытащить кота, который упал в нишу набережной Крюкова канала. Об этом сообщили в пресс-службе "Кошкиспас".

Спасатели надели гидрокостюмы и спустились в акваторию. Волонтеры поймали животное, но оно вырвалось из рук и попыталось уплыть. Сил у полосатого не хватило. Спустя несколько минут кота вновь схватили, подняли наверх и поместили в переноску.

После спасения кот попытался сбежать, вцепившись в людей когтями. Было принято решение отпустить хулигана в ближайший подвал.

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Фото: ВКонтакте / Кошкиспас