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Медведица Хаарчаана из "Ленинградского зоопарка" показала мастер-класс по плаванию

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Животное радуется потеплению и солнечной погоде.

Любимица "Ленинградского зоопарка" белая медведица Хаарчаана показала мастер-класс по нырянию и плаванию. Видео игривой жительницы зверинца опубликовали в сети. 

Комментаторы оценили навыки Хаарчааны и пожелали скорейшего ей пополнения. Всем не терпится увидеть, как она будет резвиться с малышами. Однако работники зоопарка признались, что найти партнера для особи сложно. 

К сожалению, практически все белые медведи в России - родственники Хаарчааны. Но мы не сдаёмся и продолжаем поиски.

ВКонтакте, Ленинградский зоопарк

Ранее на Piter.tv: во Всеволожском районе из-за разлива реки подтопило несколько домов.

Видео: ВКонтакте / Ленинградский зоопарк

Теги: купание, ленинградский зоопарк, медведица хаарчаана, потепление
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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