Медведица Хаарчаана из "Ленинградского зоопарка" показала мастер-класс по плаванию

Животное радуется потеплению и солнечной погоде.

Любимица "Ленинградского зоопарка" белая медведица Хаарчаана показала мастер-класс по нырянию и плаванию. Видео игривой жительницы зверинца опубликовали в сети.

Комментаторы оценили навыки Хаарчааны и пожелали скорейшего ей пополнения. Всем не терпится увидеть, как она будет резвиться с малышами. Однако работники зоопарка признались, что найти партнера для особи сложно.

К сожалению, практически все белые медведи в России - родственники Хаарчааны. Но мы не сдаёмся и продолжаем поиски. ВКонтакте, Ленинградский зоопарк

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Видео: ВКонтакте / Ленинградский зоопарк