На Красносельском шоссе перевернулся грузовик

По информации очевидцев, водитель не пострадал.

В субботу, 7 августа, на Красносельском шоссе на повороте на Киевское шоссе перевернулся грузовой автомобиль. Об этом сообщают в группе "ДТП и ЧП" в социальной сети "Вконтакте".

Авария произошла днем. На кадрах видео можно наблюдать, что все содержимое грузовика высыпалось на дорогу и обочину. На место прибыли карета скорой помощи и машина спасателей. По информации очевидцев, водитель не пострадал. Причины произошедшего выясняются. Пробки на дороге нет.

Ранее Piter.tv сообщал, что на Мурманском шоссе две иномарки столкнулись "лоб в лоб".

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