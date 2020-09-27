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На Красносельском шоссе перевернулся грузовик

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По информации очевидцев, водитель не пострадал.

В субботу, 7 августа, на Красносельском шоссе на повороте на Киевское шоссе перевернулся грузовой автомобиль. Об этом сообщают в группе "ДТП и ЧП" в социальной сети "Вконтакте".

Авария произошла днем. На кадрах видео можно наблюдать, что все содержимое грузовика высыпалось на дорогу и обочину. На место прибыли карета скорой помощи и машина спасателей. По информации очевидцев, водитель не пострадал. Причины произошедшего выясняются. Пробки на дороге нет.

Ранее Piter.tv сообщал, что на Мурманском шоссе две иномарки столкнулись "лоб в лоб".

Видео: Вконтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Теги: грузовик перевернулся, дтп красносельское шоссе
Категории: ДТП, Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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