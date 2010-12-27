На Королева задержали гражданина Узбекистана, находящегося в межгосударственном розыске

В Приморском районе Петербурга полицейские задержали гражданина одного из среднеазиатских государств, который находился в межгосударственном розыске. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.
Гражданина Узбекистана задержали у дома 51 на проспекте Королева во вторник, 3 декабря.
Мужчина находился в розыске по обвинению в мошенничестве, которое он совершил на своей родине. Инициатор розыска уведомлен о задержании злоумышленника.
В Петербурге выявили факт мошенничества при получении соцвыплат на 195 тысяч рублей.
Фото: Piter.TV
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