На Корабельной пройдет ремонт трамвайных путей

На это выделено 70,5 миллионов рублей.

На Корабельной улице (Кировский район, Автово) пройдет ремонт трамвайных путей. Соответствующую закупку разместил комитет по государственному заказу Санкт-Петербурга.

В ходе работ дорожники займутся не только проезжей, но и пешеходной частью улицы. Заменят бордюры. Проезжую часть им предстоит привести в должный вид на площади 1,8 тысяч квадратных метров. На тротуарах – объем работ несравненно меньше (122 квадратных метра).

Планируется, что ремонт будет завершен не позднее 15 ноября. Из бюджета Северной столицы на него выделяется около 70,5 миллионов рублей. Заявки для участия в электронном аукционе, который, как ожидается, даст возможность определить исполнителя работ, принимаются до 18 августа.

Как сообщало ранее Piter.tv, ФАС выявила нарушения на 1 млрд рублей в Петербурге. Горэлектротранс", покупая 41 троллейбус в лизинг, допустил их в документах.

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