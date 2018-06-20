Иномарка вылетела на встречку на Копорском шоссе

Обе машины разбиты всмятку.

Утром 19 апреля на Копорском шоссе, в сторону села Копорье, произошла авария. На трассе столкнулись две иномарки. В сети появились фотографии с места происшествия.

По словам очевидцев, водитель автомобиля марки Volkswagen выскочил на встречку и столкнулся там с другой машиной. В результате ДТП сильно пострадали передние части авто. На снимках можно увидеть последствия аварии. О пострадавших среди людей ничего не сообщается.

Ранее мы писали, что "Газель" легла на бок перед съездом у съезда на Разметелево.

Фото: Мегаполис