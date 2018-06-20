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"Газель" легла на бок перед съездом у съезда на Разметелево

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Отечественная машина не выдержала удара об микроавтобус.

На Мурманском шоссе в Петербурге в ночь на 19 апреля перевернулась "Газель". Большегруз столкнулся с микроавтобусом, после чего не смог удержать равновесие на дороге. О ДТП сообщили местные жители.

По данным очевидцев, транспортные средства не смогли разъехаться около съезда на Разметелевскую сторону. Для пострадавшей "Газели" пришлось вызывать эвакуатор. На месте аварии работали представители ГИБДД.  

Обстоятельства произошедшего выясняются.

Фото и видео: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб

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Категории: Картина дня, Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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