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На Кондратьевском проспекте образовалась пробка из троллейбусов 

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Стоит отметить, что из-за погодных условий весь Петербург сковало плотное движение.

В четверг, 17 января, На Кондратьевском проспекте образовалась пробка из троллейбусов. Об этом сообщает мобильный корреспондент. 

 Вероятно из-за ДТП впереди, где слегка "догнали" друг-друга две иномарки, возможно, что из-за скользкой дороги

сообщает он

Стоит отметить, что из-за погодных условий весь Петербург сковало плотное движение. Напомним, что сегодня в Северной столице выпало рекордное количество снега за всю зиму. 

Ранее мы сообщали о том, что Вечерний Петербург сковали пробки в 10 баллов

Видео:Piter.TV

 

Теги: пробки спб
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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