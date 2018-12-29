Стоит отметить, что из-за погодных условий весь Петербург сковало плотное движение.

В четверг, 17 января, На Кондратьевском проспекте образовалась пробка из троллейбусов. Об этом сообщает мобильный корреспондент.

Вероятно из-за ДТП впереди, где слегка "догнали" друг-друга две иномарки, возможно, что из-за скользкой дороги сообщает он

Стоит отметить, что из-за погодных условий весь Петербург сковало плотное движение. Напомним, что сегодня в Северной столице выпало рекордное количество снега за всю зиму.

Ранее мы сообщали о том, что Вечерний Петербург сковали пробки в 10 баллов

Видео:Piter.TV