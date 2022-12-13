На Комендантском проспекте во время пожара в студии погиб мужчина

В Приморском районе Петербурга ранним утром произошел пожар. В результате случившегося погиб мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу
На Комендантском проспекте, 55, вспыхнула студия. Пожар произошел в 05:25. С огнем боролись 15 спасателей и три спецмашины.
Когда экстренные службы приехали на место пожара, они нашли труп мужчины. Кроме того, пострадала женщина. Ее доставили в больницу.
Подробности случившегося устанавливаются. Проводится проверка.
Ранее на Piter.tv: на Дачном проспекте пламя уничтожило "Опель".
Фото: Piter.tv
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