На Комендантском проспекте во время пожара в студии погиб мужчина

Кроме того, пострадала женщина. Ее доставили в больницу.

В Приморском районе Петербурга ранним утром произошел пожар. В результате случившегося погиб мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу

На Комендантском проспекте, 55, вспыхнула студия. Пожар произошел в 05:25. С огнем боролись 15 спасателей и три спецмашины.

Когда экстренные службы приехали на место пожара, они нашли труп мужчины. Кроме того, пострадала женщина. Ее доставили в больницу.

Подробности случившегося устанавливаются. Проводится проверка.

Ранее на Piter.tv: на Дачном проспекте пламя уничтожило "Опель".

Фото: Piter.tv