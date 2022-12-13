На Дачном проспекте пламя уничтожило "Опель"

На борьбу с огнем отправились 10 спасателей и две спецмашины.

Сегодня, 20 марта, в Кировском районе сгорела иномарка. Инцидент произошел на Дачном проспекте около дома № 7. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Сигнал о пожаре поступил на пульт диспетчера в 19:56. На борьбу с огнем отправились 10 спасателей и две спецмашины.

В автомобиле "Опель" выгорел моторный отсек. Спустя 20 минут пламя ликвидировали.

В результате случившегося никто не пострадал. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv: на улице Ефимова в пятиэтажном доме сгорел цокольный этаж.

Фото: Piter.tv (архив)