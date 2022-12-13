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На улице Ефимова в пятиэтажном доме сгорел цокольный этаж
Сегодня, 20:52
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На улице Ефимова в пятиэтажном доме сгорел цокольный этаж

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С огнем боролись 15 спасателей и три спецмашины.

Вечером 20 марта в Адмиралтейском районе произошел пожар. На улице Ефимова в доме № 1/4 вспыхнул цокольный этаж. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. 

Инфорамация о возгорании поступила на пульт диспетчера в 19:41. В пятиэтажном доме пламя распространилось по площади два "квадрата". 

В 20:11 пожар потушили. Сведения о пострадавших не поступали.

К ликвидации пожара привлекалось от МЧС: 3 единицы техники и 15 человек личного состава. 

Пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу

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Фото: Piter.tv

Теги: мчс, пожар в подвале, сгорел цокольный этаж, улица ефимова
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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