На Комендантском проспекте сносят торговый центр "Пилот"

Комплекс стал объектом жалоб и, к тому же, просрочил договор аренды.

21 октября сотрудники комитета по контролю за имуществом (ККИ) начали снос торгового центра "Пилот" на Комендантском проспекте. Об этом сообщила пресс-служба ККИ.

Решение о сносе было принято после многочисленных жалоб горожан на размещение комплекса рядом с метро. К тому же, договор об аренде у ТЦ истек еще в июне, и участок продолжал использоваться незаконно. В указанный срок владелец землю не освободил, поэтому за дело взялся ККИ.

В двухэтажном комплексе на площади более 500 м в разное время работали парикмахерская, точки общепита, мастерская по ремонту одежды и обуви, страховой офис, магазины мелкорозничной торговли.

А недавно ККИ снес незаконное летнее кафе на Перекопской улице.

Фото: пресс-служба ККИ