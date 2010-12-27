На "Колтушских высотах" обустраивают пешеходный маршрут

Это будет экотропа протяженностью 1 километр.

На территории памятника природы "Колтушские высоты" в Ленинградской области идет работа по обустройству пешеходного экологического маршрута. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области.

Тропу протяженностью 1 километр оснастят указателями, щитами с информацией, лестницами для спуска и подъема на крутые склоны, беседками для отдыха. Экотропы обеспечивают туристам безопасный обзор всех памятников природы.

В Ленинградской области на сегодня действуют 46 ООПТ (27 госприродных заказников, 18 паиятников природы и 1 природный парк).

Ранее мы сообщали, что защитники парка на Смоленке потребовали проверить статус застройщика.

Фото: Наталья Анкудинова/ ВК