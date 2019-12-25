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На Коломяжском проспекте запретят остановку общественного транспорта перед закрытием "Пионерской"
Сегодня, 16:56
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На Коломяжском проспекте запретят остановку общественного транспорта перед закрытием "Пионерской"

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В районе станции усилят маршруты наземного транспорта.

С четверга, 15 июня, на Коломяжском проспекте запретят остановку и парковку. Об этом пишет пресс-служба Смольного.

Оставлять машины будет нельзя на участке от Парашютной улицы до станции метро "Чёрная речка". Отметим, что мера связана с закрытием станции метро "Пионерская" на период с 24 июня по 22 августа.

В районе станции усилят маршруты наземного транспорта.

Ранее мы сообщили о том, что движение по Смольной набережной ограничат на месяц с 15 июня.

Фото: Telegram / Начальник транспортного цеха

Теги: пионерская, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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