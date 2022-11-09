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На Кленовой улице завершены работы по обновлению дорожного покрытия
Сегодня, 13:31
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На Кленовой улице завершены работы по обновлению дорожного покрытия

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От Инженерной улицы до Замковой улицы уложили 625 тонн нового асфальта.

Работы по обновлению дорожного покрытия в исторической части Петербурга продолжаются. Новый асфальт уложили на Кленовой улице. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Участок является частью популярного туристического маршрута. Рядом расположены Михайловский замок, здание учебной электростанции Николаевской инженерной академии и филиалы Русского музея.

От Инженерной улицы до Замковой улицы уложили 625 тонн нового асфальта. Кроме того, был установлен бортовой камень, обустроили тротуары.

Ранее мы рассказывали о том, что начинаются плановые работы по восстановлению дорожного полотна на Западном скоростном диаметре.

Фото: пресс-служба администрации Петербурга

Теги: кленовая улица, новый асфальт
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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