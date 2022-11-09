На Кленовой улице завершены работы по обновлению дорожного покрытия

Работы по обновлению дорожного покрытия в исторической части Петербурга продолжаются. Новый асфальт уложили на Кленовой улице. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.
Участок является частью популярного туристического маршрута. Рядом расположены Михайловский замок, здание учебной электростанции Николаевской инженерной академии и филиалы Русского музея.
От Инженерной улицы до Замковой улицы уложили 625 тонн нового асфальта. Кроме того, был установлен бортовой камень, обустроили тротуары.
Ранее мы рассказывали о том, что начинаются плановые работы по восстановлению дорожного полотна на Западном скоростном диаметре.
Фото: пресс-служба администрации Петербурга
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все