На Кленовой улице завершены работы по обновлению дорожного покрытия

От Инженерной улицы до Замковой улицы уложили 625 тонн нового асфальта.

Работы по обновлению дорожного покрытия в исторической части Петербурга продолжаются. Новый асфальт уложили на Кленовой улице. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Участок является частью популярного туристического маршрута. Рядом расположены Михайловский замок, здание учебной электростанции Николаевской инженерной академии и филиалы Русского музея.

От Инженерной улицы до Замковой улицы уложили 625 тонн нового асфальта. Кроме того, был установлен бортовой камень, обустроили тротуары.

Ранее мы рассказывали о том, что начинаются плановые работы по восстановлению дорожного полотна на Западном скоростном диаметре.

Фото: пресс-служба администрации Петербурга