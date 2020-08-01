На Каменоостровском торопливый велосипедист сбил пешехода

О состоянии участников ДТП не сообщается.

Около полудня в пятницу, 31 июля, на Каменноостровском проспекте произошла неприятная встреча велосипедиста и пешехода. В распоряжении Piter.TV оказались кадры с камер видеонаблюдения.

На видео заметно, как велосипедист мчит на скорости на красный сигнал светофора и врезается в девушку, которая вместе с другими пешеходами начала переходить дорогу на разрешающий сигнал. Пострадавшим мог стать мужчина, однако он вовремя заметил велосипедиста и остановился, а девушка не посмотрела налево и оказалась первой в толпе идущих через дорогу.

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О состоянии велосипедиста и пешехода информации не появлялось, однако на видео заметно, что парень смог подняться самостоятельно, а девушку с трудом пытаются поднять прохожие.

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Видео: Piter.TV