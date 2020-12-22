На Каменноостровском мужчину обокрали, распылив жидкость из баллончика в лицо

Возбуждено дело о грабеже.

Около часа ночи в понедельник, 21 декабря, на Каменноостровском проспекте двое неизвестных обокрали мужчину, распылив ему в лицо жидкость из баллончика. В распоряжении Piter.TV оказались кадры с камер видеонаблюдения, на которые попал момент инцидента.

На видео заметно, как мимо мирно стоящего петербуржца неторопливо проходят двое, один из которых попутно брызгает в лицо прохожему струей из баллончика. Хулиганы, казалось бы, уходят дальше, пока пострадавший мужчина корчится от боли в глазах. Однако один из злоумышленников вернулся к своей жертве и выдернул из рук смартфон.

По информации источника Piter.TV, потерпевшим оказался 55-летний местный житель. Мужчина лишился не только телефона стоимостью 13 тысяч рублей, но и кошелька с 800 рублями внутри. На вид злоумышленники были кавказцами, теперь их разыскивают. Возбуждено уголовное дело о грабеже.

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Видео: Piter.TV