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Мигранта в посёлке Понтонный заподозрили в изнасиловании 13-летней соседки
Сегодня, 19:04
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Rybka123

Мигранта в посёлке Понтонный заподозрили в изнасиловании 13-летней соседки

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Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

Полиция Петербурга задержала подозреваемого в совершении преступления сексуального характера в отношении школьницы. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления СК РФ. 

По версии следствия, 34-летний гражданин Киргизии 19 декабря в коммунальной квартире в посёлке Понтонный совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 13-летней соседки.

Подозреваемому предъявили обвинение, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

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Фото: Global Look Press / Комсомольская правда

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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