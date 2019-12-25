Мигранта в посёлке Понтонный заподозрили в изнасиловании 13-летней соседки

Полиция Петербурга задержала подозреваемого в совершении преступления сексуального характера в отношении школьницы. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления СК РФ.
По версии следствия, 34-летний гражданин Киргизии 19 декабря в коммунальной квартире в посёлке Понтонный совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 13-летней соседки.
Подозреваемому предъявили обвинение, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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Фото: Global Look Press / Комсомольская правда
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