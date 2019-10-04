На Каменноостровском авто едва не залетело под автобус

Аварии все же суждено было случиться. легковушка протаранила соседний автомобиль.

В Петроградском районе Петербурга произошла авария с участием автобуса. В общественный транспорт врезалась легковушка. Об этом сообщил наш мобильный корреспондент.

Piter.tv получил запись с камеры видеонаблюдения, на котором видно, как автомобилиста развернуло на дороге. Очевидцы предположили, что машина "поскользнулась" мокрой дороге. Иномарка едва не залетела под автобус, но успела врезаться в другой автомобиль.

Инцидент произошел на Каменноостровском проспекте около 6:50 утра, 4 октября. В настоящее время подробности произошедшего уточняются. В ситуации разбирается ГИБДД.

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Фото и видео: Piter.tv

