Беременная женщина и пенсионерка попали под колеса трамвая в Улан-Удэ

У женщины экстренно приняли роды в больнице. Ребенок в тяжелом состоянии.

Накануне вечером, 3 октября, в Улан-Удэ две женщины попали под трамвай.

ДТП произошло между остановками "Академия культуры" и "Русский драмтеатр" поздним вечером, когда было уже темно. Беременная 43-летняя женщина и 66-летняя пенсионерка переходили трамвайные пути в неположенном месте. Трамвай сбил их обеих.

Пострадавших госпитализировали в больницу в реанимационное отделение. У беременной женщины экстренно приняли роды. Новорожденный в тяжелом состоянии. За его жизнь и здоровье борются медики детской республиканской клинической больницы. О состоянии пострадавших женщин не сообщается.

Сегодня ранее: В Иркутской области 42-летняя многодетная мать родила ребенка в общественном туалете и выбросила.

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