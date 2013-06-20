На Камчатке подняли тело шестого погибшего при крушении Ми-8

Всего в результате ЧП погибли восемь человек.

Водолазы на Камчатке подняли из воды тело шестого туриста, который погиб при крушении вертолета Ми-8 в Курильское озеро. Об этом информирует пресс-служба регионального управления МЧС.

Водолазы МЧС России приступили к подъему ранее обнаруженных тел из фюзеляжа разбившегося вертолета на Курильском озере в Камчатском крае <…> В настоящий момент поднято шестое тело, одно из тех, что находятся в фюзеляже. из сообщения МЧС

Напомним, инцидент произошел 12 августа. На порту воздушного судна находились три члена экипажа и 13 пассажиров, включая несовершеннолетнего. Восемь человек смогли спастись самостоятельно, двоим из них понадобилась госпитализация. Водолазами было выявлено, что борт находится на расстоянии в 500 метров от береговой полосы. Корпус лежит на глубине в 110 метров.

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Видео: Instagram/mchs_kamchatka