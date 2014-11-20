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На Камчатке один человек погиб из-за схода лавины
Сегодня, 14:05
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lesjasap

На Камчатке один человек погиб из-за схода лавины

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Еще двух местных жителей спасателям удалось вытащить из-под завалов.

На Камчатке один человек погиб из-за схода лавины. Об этом рассказали представители Следственного комитета России по региону. По данным надзорного ведомства, в снежной ловушке оказались два взрослых человека и несовершеннолетний. Инцидент произошел в Елизово около 18 часов по местному времени 6 марта. Лавина сошла около общеобразовательной школы под номером три.

Мужчина, на вид 40 лет, погиб на месте происшествия, женщина и ребенок, на вид 10-12 лет, были спасены оперативно прибывшими сотрудниками МЧС и территориального отдела полиции.

пресс-служба СК РФ по  Камчатке

В настоящее время спасатели рассказали, что двоих пострадавших удалось вытащить из-под снега.

В Камчатском крае произошло ДТП с двумя автобусами, есть жертвы.

Фото: Pixabay.com

Теги: камчатка, регионы, сход лавины
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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