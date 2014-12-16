В Камчатском крае произошло ДТП с двумя автобусами, есть жертвы

Погибли два человека, еще восемь пострадали.

В Камчатском крае произошло ДТП с двумя автобусами. Об этом сообщили представители ГИБДД. По данным представителей закона, в результате аварии погибли два человека. Еще восемь участников дорожного движения получили травмы различной степени тяжести. Трагедия зафиксирована 3 марта в 19:45 по местному времени (10:45 по московскому времени) на 54-м километре автодороги "Камчатский - Мильково".

Водитель автобуса Daewoo ... в условиях снегопада, во избежание столкновения с двигавшимся впереди грузовым автомобилем, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с двигавшимся во встречном направлении автобусом аналогичной марки. пресс-служба ГИБДД

Жертвами стали пассажир и водитель первого автобуса. Все пострадавшие также находились в данном транспортном средстве. Известно, что автобус относится в коммерческой организации. Он двигался из Усть-Камчатска в Петропавловск-Камчатский. Второй транспорт принадлежит индивидуальному предпринимателю. Он ехал в обратном направлении.

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Фото: kam24.ru