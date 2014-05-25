На Камчатке мужчина жестоко избил женщину на кухне пищеблока

По данным в социальных сетях, ещё до избиения между пострадавшей и агрессором произошел конфликт.

На Камчатке произошло жестокое избиение: мужчина поднял руку на женщину в одном из пищеблоков в поселке Сокоч Елизовского района. Видео с камеры видеонаблюдения публикует телеканал "360".

По данным в социальных сетях, ещё до избиения между пострадавшей и агрессором произошел конфликт. Мужчина начал избивать девушку руами и ногами, с его стороны в ход пошли угрозы и оскорбления. Несмотря на то, что на помощь жертве пришли двое мужчин, он продолжил наносить удары.

Пострадавшая получила многочисленные переломы и травмы. О её состоянии ничего не известно.

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Видео: телеканал "360"