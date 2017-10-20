На Камчатке дикий бурый медведь пришел на рынок

В сети появилось видео с нежданным гостем в Елизово.

В социальных сетях опубликовали видео, на котором дикий бурый медведь пробрался на территорию городского рынка.

В объектив камеры уличного наблюдения попал косолапый гость. В начале коротенького видео виден человек, который испугавшись чего-то, резко срывается с места и убегает. Спустя секунду появляется огромный медведь, который пробегает по небольшому свободному участку и подбегает к забору. Дикий зверь пытается выбраться, но поняв, что его попытки тщетны, он убегает в другом направлении. Отчетливо видно, что животное нервничает, из его ноздрей валит густой пар.

Недавно Piter.TV сообщал о страшном случае, который произошел в Семилуках Воронежской области. Там медведь, который содержался в частном зоопарке, выбрался на свободу и растерзал пожилого мужчину.

Видео: Twitter/Михаил Васильев