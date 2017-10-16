"Смерь моего деда была ужасной": В Семилуках медведь сбежал из частного подворья и растерзал насмерть человека

В сети появилось видео с места трагедии от очевидца и новые подробности.

Жуткая трагедия разыгралась на улицах Семилуки Воронежской области накануне, 15 октября. Из частного зоопарка, в котором содержалось около 30 видов представителей животного мира, сбежал медведь, напал на мужчину и растерзал его насмерть.

На официальном сайте Следственного Управления Следственного Комитета России по Воронежской области сообщается, что 15 октября около 10 часов утра в местные правоохранительные органы поступило сообщение о нападении медведя на двух жителей Семилукского района. В результате нападения от полученных ранений скончался 87-летний пенсионер, а 49-летний владелец зоопарка с травмами доставлен в больницу. По данному факту началась доследственная проверка.

По предварительным данным, медведь содержался в большом вольере, расположенном на территории домовладения по улице Щеголевых с. Семилуки. Утром 15 октября зверь выбил доску и смог выбраться на свободу. После чего медведь стал бегать по огородам и улицам населенного пункта и напал на пожилого мужчину. От полученных травм пенсионер скончался на месте. Хозяин медведя попытался усмирить животное и вернуть того в клетку, но медведь напал и на него. На место происшествия прибыли сотрудники полиции и применили табельное оружие для обезвреживания животного.

"Следователи СК проводят осмотр места происшествия, будет назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления точной причины смерти погибшего, устанавливаются и опрашиваются очевидцы, проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - сообщается на сайте СУ СК РФ по Воронежской области.

В популярной социальной сети ВКонтакте очевидцы опубликовали видео с места происшествия. На данных кадрах видно, как медведь бегает по улице между домами, а сотрудники полиции сиренами отгоняют зверя в менее людное место. Затем на кадрах сотрудник полиции стреляет и убивает медведя. Также автор видео снял условия содержания убитого медведя. Медведь содержался в вольере из досок.

В сообществе "Типичный Воронеж" появилось сообщение от внука погибшего пенсионера. Молодой человек сообщает, что погибший Никулин Михаил Павлович был инвалидом (не было правой руки до локтя) и ветераном войны. Он пишет, что смерть его деда была ужасной. После нападения пожилой мужчина был еще какое-то время жив и метался в агонии, затем медведь вернулся и раздавил грудную клетку. Внук сообщает, что владелец частного зоопарка бывший сотрудник полиции, и местная администрация была в курсе содержания дикого зверя, занесенного в "Красную Книгу" в этом зоопарке.

Видео и фото: ВК, Типичный Воронеж