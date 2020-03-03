На Калининской и Софийской овощебазах нашли более 400 литров подпольного алкоголя

Здесь же стражи порядка задержали более 250 нарушителей миграционного законодательства.

Сотрудники полиции и ОМОН провели профилактическую проверку на Софийской и Калининской овощебазах. В ходе рейда они обнаружили множество нарушений. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону 29 августа.

Стражи порядка проверили документы у тысячи инотсранцев. Из них 256 человек оказались мигрантами-нелегалами. Нарушителей отвезли в дежурную часть. Теперь их ждут административные разбирательства. Против одного работника овощебазы возбудили уголовное дело за подделку документов.

Кроме того, на Софийском складе овощей правоохранители нашлb более 400 литров алкоголя без лицензии. На владельца овощебазы составили административный протокол.

Ранее на Piter.tv: полсотни иностранных граждан доставили в отделение полиции по итогам рейда в Мурино.

Фото: Piter.tv