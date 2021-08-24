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Полсотни иностранных граждан доставили в отделение полиции по итогам рейда в Мурино

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Два человека находились в розыске.

Сотрудники полиции провели рейд на стройплощадках, в хостелах, общежития и жилых домах. Правоохранители выявляли нарушителей миграционного законодательства. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Всего было проверено 800 квартир в 14 домах, несколько строительных объектов, хостелов и общежитий. В отделение полиции доставили 50 человек. Более 30 иностранных граждан привлекли к ответственности. 

Также полицейские проверяли автомобили. Таким образом они обнаружили 2 нелегальных такси и 17 нарушителей ПДД. Двое из задержанных граждан находились в розыске. Помимо этого были изъяты контрафактный алкоголь и табачная продукция. За предпринимательскую деятельность без государственной регистрации или разрешения составили 8 протоколов. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге четверо афганцев добились отсрочки выдворения на родину. 

Видео: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области

Теги: миграционное законодательство, рейд
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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