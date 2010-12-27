Пострадавшего на КАДе водителя "Камаза" доставили в больницу по воздуху

По предварительной версии, причиной аварии стало превышение скорости.

В среду, 11 апреля, на КАДе за пострадавшим в ДТП водителем прилетел вертолет. Пользователи соцсетей рассказали, что на съезде перевернулся большегруз.

В УГИБДД по городу и области пояснили, что авария произошла в 14:20 на 51-километр внутреннего кольца автодороги. На съезде на Мурманское шоссе "КАМАЗ" перевернулся на бок. В результате происшествия 39-летний водитель получил тяжелые травмы. Спасатели приняли решение доставить его в больницу на вертолете.

По предварительной версии, причиной происшествия могло послужить превышение скорости движения. На повороте водитель не справился с управлением и транспортное средство опрокинулось. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Напомним, ранее Piter.tv сообщал, что появилось видео тарана самосвалом 9 машин в Москве.

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург