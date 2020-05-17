На КАД заметили горящую "ГАЗель"

Причина возгорания на данный момент выясняется.

В воскресенье, 17 мая, на КАД, недалеко от съезда в Янино, заметили загоревшуюся "ГАЗель". Об этом рассказали в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург", социальной сети "Вконтакте".

По словам свидетелей случившегося, проезжавшие мимо автомобилисты сразу же пришли на помощь водителю полыхающей машины. Чуть позже на место подоспела пожарная служба.

Очевидцы утверждают, что от огня никто не пострадал. Причина возгорания на данный момент выясняется.

Ранее мы писали, что автомобиль влетел в пешехода на 20-й линии В.О.

Видео: vk.cpm/spb_today