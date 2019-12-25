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На КАД водитель "Пежо" погиб после столкновения с водоналивным ограждением
Сегодня, 10:09
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Alena_Zinovieva

На КАД водитель "Пежо" погиб после столкновения с водоналивным ограждением

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Авария произошла на внешнем кольце во Всеволожском районе.

Утром 30 апреля во Всеволожском районе Ленобласти произошло смертельное ДТП. Об этом сообщил отдел пропаганды УГИБДД по городу и области.

ДТП случилось около 08:03 на 115-м км внешнего кольца КАД. По предварительной информации, водитель "Пежо" (возраст уточняется) совершил наезд на водоналивное ограждение. После столкновения с препятствием машина опрокинулась. От полученных травм автомобилист скончался. По данному факту проводится проверка.

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Фото: Piter.TV

Теги: авария, авария на кад, смертельное дтп
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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