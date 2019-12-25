На КАД в районе развязки с Мурманским шоссе на 5 дней ограничат пропускную способность

Работы будут проходить в круглосуточном режиме, в две смены.

У развязки КАД с Мурманским шоссе ограничат пропускную способность по основному ходу и двум съездам. Об этом предупредила пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

С 25 по 30 сентября одновременно на внутреннем и внешнем кольце КАД перекроют для движения транспорта первую и вторую полосы. На остальных полосах скоростной режим будет до 50 км/час.

Дополнительно будет попеременно перекрываться одна полоса движения на съезде из Санкт-Петербурга, с Народной улицы, на внутреннее кольцо КАД и съезде с внешнего кольца КАД в сторону Ленинградской области, на P-21 "Кола". говорится в сообщении.

Работы будут идти в круглосуточном режиме.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что две с половиной полосы у развязки КАД с Софийской улицей перекроют на месяц.

Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"