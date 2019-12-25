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На КАД в районе развязки с Мурманским шоссе на 5 дней ограничат пропускную способность
Сегодня, 16:23
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nadezhda_sib

На КАД в районе развязки с Мурманским шоссе на 5 дней ограничат пропускную способность

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Работы будут проходить в круглосуточном режиме, в две смены.

У развязки КАД с Мурманским шоссе ограничат пропускную способность по основному ходу и двум съездам. Об этом предупредила пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

С 25 по 30 сентября одновременно на внутреннем и внешнем кольце КАД перекроют для движения транспорта первую и вторую полосы. На остальных полосах скоростной режим будет до 50 км/час.

Дополнительно будет попеременно перекрываться одна полоса движения на съезде из Санкт-Петербурга, с Народной улицы, на внутреннее кольцо КАД и съезде с внешнего кольца КАД в сторону Ленинградской области, на P-21 "Кола".

говорится в сообщении. 

Работы будут идти в круглосуточном режиме. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что две с половиной полосы у развязки КАД с Софийской улицей перекроют на месяц. 

Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

Теги: кад, ограничения в движении
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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