Две с половиной полосы у развязки КАД с Софийской улицей перекроют на месяц

Скорость движения будет ограничена.

В связи с дорожными работами между транспортной развязкой на пересечении с Софийской улицей и транспортной развязкой на пересечении с проспектом Обуховской Обороны будут временно перекрыты для движения две с половиной полосы. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

На участке будут проходить работы по замене деформационного шва. С 25 сентября по 12 октября будут перекрыты четвертая, третья и половина второй полосы, а с 13 по 28 октября ― полоса безопасности, первая и вторая полосы. Скорость движения на остальных полосах будет ограничена до 50 км/час.

Работы будут идти в круглосуточном режиме в три смены.

Фото: ФКУ "Упрдор Северо-Запад"