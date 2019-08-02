На КАД мотоциклист врезался в фуру и погиб

Мужчина скончался на месте.

В четверг, 1 августа около 19:10 на внутреннем кольце КАД при съезде с дамбы на Приморское шоссе 39-летний мотоциклист на высокой скорости влетел в стоящую на обочине фуру. От полученных травм мужчина скончался на месте, сообщил отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

По предварительным данным, у водителя практически не было шансов выжить. Мотоцикл Honda полностью смяло, а мужчину сильно покалечило. Шлем валялся в нескольких метрах. Прибывшие на место аварии спасатели лишь составили протокол о смерти.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что столкновение на КАД на севере Петербурга услышали жители соседних домов.

Фото: "Дорожный инспектор" / ВКонтакте

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