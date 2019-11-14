На КАД улетевшая в отбойник фура попала в объектив очевидца

Вероятно, водителю стало нехорошо во время движения.

Утро 14 ноября на северо-востоке КАД началось с аварии. По кадрам очевидцев, появившимся в соцсетях, видно, как движущаяся по правой полосе фура уходит на обочину и задевает боком отбойник. Не прекращая движение, большегруз буквально "пропахивает" правой стороной ограждение.

О пострадавших информации не появлялось. Другие участники дорожного движения не пострадали. Пользователи предполагают, что водителю могло стать плохо за рулем, а также не забыли возмутиться тем, что управляющему большегрузом не помогли другие автолюбители.

Ранее мы рассказывали, что насильникам, убийцам, террористам и другим опасным преступникам запретят работать в такси.

Видео: Дмитрий Шмелев, ДТП и ЧП | Санкт-Петербург / ВКонтакте