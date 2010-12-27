В Госдуме рассмотрят закон, позволяющий ограничить трудовую деятельность особо опасных преступников.

Насильникам, убийцам, террористам и другим опасным преступникам запретят работать в такси. Инициативу рассмотрят в Государственной Думе. Об этом сообщили в "РИА Новостях".

По данным агентства, в Минтрансе планируют запретить осужденным за тяжкие и особо тяжкие преступления заниматься человеческими перевозками. Им также нельзя будет управлять трамваями, автобусами, троллейбусами. Данный законопроект направлен на "обеспечение сохранности жизни и здоровья пассажиров городского транспорта".

Закон будет работать, если человек имеет непогашенную или неснятую судимость. В случае применения условного наказания к гражданину, подобный запрет действовать не будет.

Ранее Piter.tv писал о том, что полицию могут обязать предоставлять властям информацию о нарушителях.

Фото: Piter.tv

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