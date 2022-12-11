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На КАД столкнулись самосвал и легковой автомобиль

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В ДТП пострадал один человек.

В воскресенье, 11 декабря, на КАД утром произошла авария. На дороге столкнулись самосвал и легковой автомобиль. Об этом сообщают в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб" соцсети "ВКонтакте".

В 08:00 перед съездом на Народную улицу самосвал завалился на кольцевой. В аварии пострадал один человек.

Информация о состоянии пострадавшего уточняется. Выясняются подробности случившегося.

Ранее на  Piter.tv: пять человек пострадали во время столкновения автобусов на дороге Зеленогорск – Приморск – Выборг.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Теги: дтп на кад, кад, народная улица, столкнулись самосвал и легковушка
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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