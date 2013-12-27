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На КАД со стрельбой задержали пьяного водителя
Сегодня, 9:02
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На КАД со стрельбой задержали пьяного водителя

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За рулём был 45-летний петербуржец, который надул 1,629 мг/л (допустимое значение 0,160 мг/л).

Полицейские вечером 24 мая со стрельбой задержали пьяного водителя на КАД в Ленобласти. Информация об этом появилась в группе "Дорожный инспектор".

Инспекторы ДПС попытались остановить автомобиль Citroen во Всеволожске, однако водитель проигнорировал данное требование. Остановить автомобиль удалось на 40-м км КАД после восьми выстрелов.

За рулём был 45-летний петербуржец, который надул 1,629 мг/л (допустимое значение 0,160 мг/л). Содержание алкоголя в крови было в 10 раз выше нормы. На водителя составили административный протокол.

Ранее на Piter.TV: Задержанный на Гражданском пьяный водитель предоставил поддельные документы несуществующей структуры.

Фото: Piter.TV

Теги: кад, пьяная езда
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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