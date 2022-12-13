  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На КАД около Шушар произошло массовое ДТП
Сегодня, 11:50
76
mapero Добавить в Яндекс.Новости

На КАД около Шушар произошло массовое ДТП

0 0

Все автомобили получили серьезные повреждения.

На КАД сегодня, 22 января, произошло массовое ДТП. Об этом свидетельствует сервис "Яндекс Пробки".

Около Шушар на КАД столкнулись три машины. В результате аварии пострадал один человек. 

Все автомобили получили серьезные повреждения. На место ДТП прибыли медики. Очевидцы также сообщают, что приехала машина реанимации.

Подробности случившегося уточняются. 

Ранее на Piter.tv: на улице Генерала Кравченко педофил изнасиловал 14-летнюю девочку.

Фото: Телеграм / Мегаполис Онлайн

Теги: кад, массовое дтп, пробки, шушары
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии