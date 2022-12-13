На КАД около Шушар произошло массовое ДТП

Все автомобили получили серьезные повреждения.

На КАД сегодня, 22 января, произошло массовое ДТП. Об этом свидетельствует сервис "Яндекс Пробки".

Около Шушар на КАД столкнулись три машины. В результате аварии пострадал один человек.

Все автомобили получили серьезные повреждения. На место ДТП прибыли медики. Очевидцы также сообщают, что приехала машина реанимации.

Подробности случившегося уточняются.

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Фото: Телеграм / Мегаполис Онлайн