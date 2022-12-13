На КАД около Шушар произошло массовое ДТП

На КАД сегодня, 22 января, произошло массовое ДТП. Об этом свидетельствует сервис "Яндекс Пробки".
Около Шушар на КАД столкнулись три машины. В результате аварии пострадал один человек.
Все автомобили получили серьезные повреждения. На место ДТП прибыли медики. Очевидцы также сообщают, что приехала машина реанимации.
Подробности случившегося уточняются.
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Фото: Телеграм / Мегаполис Онлайн
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