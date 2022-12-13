В понедельник из-за непогоды в нескольких городах страны пострадали люди.

На Израиль обрушился зимний шторм "Барбара". Соответствующее заявление сделали местные синоптики. Спциалисты повысили уровень опасности на территории еврейского государства до предпоследнего - "оранжевого". Жителей предупреждают о швальном ветре и ненастье вблизи акватории моря. По всей стране в течение дня фиксируются ливнии и грозы. Издание Yedioth Ahronoth, уточнило, что местами скорость ветра достигала 27,7 метров в секунду.

Напомним, что "Барбара" затронула крупнейшую приморскую агломерацию страны с центром в Тель-Авиве. Предпринимателям пришлось закрывать уличные террасы, кафе и рестораны на пешеходной зоне около моря. В периоды шквального ветра на улицах нельзя встретить прохожих. В некоторых районах Израиля приходят сообщения о падениях деревьев и пострдадавших. В частности, это актуально для такого города как Хайфа. В Тель-Авиве два человека в течение дня люди травмировались от тяжелых предметов, подхваченных ветром. В Ашдоде, расположенном в южной части Израиля, от шторма на одной из строек обрушились строительные леса. Это стало причиной повреждения электропроводов и сказалось на подаче энергии населению. На Голанских высотах на северо-востоке страны метеорологами регистрируется сильный снегопад. Местные власти приняли решение на понедельник закрыть для посетителей главный горнолыжный курорт страны на горе Хермон.

В Петербурге специалисты выезжали 19 раз из-за метели.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости, ТАСС