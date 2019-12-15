На "Игоре Драйв" стартовал ежегодный фестиваль автомобильной культуры

Фестиваль проходит уже в седьмой раз.

В воскресенье, 20 сентября, стало известно о том, что в Ленобласти на "Игоре Драйв" проходит фестиваль автомобильной культуры. Об этом сообщает пресс-служба мероприятия.

Соответствующий фестиваль проходит в Северной столице уже в седьмой раз. В этом году на мероприятии сделали выставкау стенс-культуры, японских автопроектов и гигантских внедорожников. Также посетителей ждет автомарафон "24 часа Ле-Мана".

Также в конце мероприятия планируется масштабный парад участников фестиваля.

Ранее мы сообщали о том, что на "Невском пятачке" пройдет военно-исторический фестиваль.

Фото:предоставлено организаторами