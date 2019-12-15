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На "Игоре Драйв" стартовал ежегодный фестиваль автомобильной культуры
Сегодня, 12:21
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IRINA_CHALKINA

На "Игоре Драйв" стартовал ежегодный фестиваль автомобильной культуры

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Фестиваль проходит уже в седьмой раз.

В воскресенье, 20 сентября, стало известно о том, что в Ленобласти на "Игоре Драйв" проходит фестиваль автомобильной культуры. Об этом сообщает пресс-служба мероприятия.

Соответствующий фестиваль проходит в Северной столице уже в седьмой раз. В этом году на мероприятии сделали выставкау стенс-культуры, японских автопроектов и гигантских внедорожников. Также посетителей ждет автомарафон "24 часа Ле-Мана".

Также в конце мероприятия планируется масштабный парад участников фестиваля. 

Ранее мы сообщали о том, что на "Невском пятачке" пройдет военно-исторический фестиваль.

Фото:предоставлено организаторами

Теги: игора драйв, фестиваль автомобильной культуры
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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