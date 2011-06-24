На Хошимина загорелся балкон в однокомнатной квартире

Обошлось без пострадавших.

В пятницу, 18 марта, в Выборгском районе Петербурга загорелся балкон в однокомнатной квартире. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по городу.

Сообщение о пожаре поступило на пульт спасателей в 18:04. Балкон загорелся в квартире на улице Хошимина, д. 13, корп. 1. Площадь пожара составила 3 квадратных метра.

Обошлось без пострадавших.

На борьбу с огнем отправились 10 спасателей и 2 пожарные машины. В 18:38 пожар потушили.

Ранее погорельцы из Ленобласти считают, что пожар устроили кредиторы экс-владельца дома.

Фото: Piter.tv

