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На Хошимина загорелся балкон в однокомнатной квартире
Сегодня, 18:51
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На Хошимина загорелся балкон в однокомнатной квартире

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Обошлось без пострадавших.

В пятницу, 18 марта, в Выборгском районе Петербурга загорелся балкон в однокомнатной квартире. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по городу. 

Сообщение о пожаре поступило на пульт спасателей в 18:04. Балкон загорелся в квартире на улице Хошимина, д. 13, корп. 1. Площадь пожара составила 3 квадратных метра.

Обошлось без пострадавших.

На борьбу с огнем отправились 10 спасателей и 2 пожарные машины. В 18:38 пожар потушили. 

Ранее погорельцы из Ленобласти считают, что пожар устроили кредиторы экс-владельца дома.

Фото: Piter.tv
 

Теги: балкон, огонь, пожарные
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости СПб,

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