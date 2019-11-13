На Гражданском проспекте легковушка въехала в скорую

Никто в ДТП не пострадал.

Накануне вечером в Калининском районе произошло ДТП с участием легковушки и кареты скорой помощи. Об этом сообщил отдел пропаганда ГИБДД,

По предварительным данным, 12 ноября около десяти часов вечера на пересечении проспекта Непокоренных и Гражданского проспекта произошло столкновение двух транспортных средств. Автомобиль Škoda Octavia (водитель 1975 года рождения) въехал в карету скорой помощи (водитель 1987года рождения). В результате ДТП никто не пострадал. По данному факту проводится проверка.

Ранее водитель каршеринга, скрываясь от погони, попал в ДТП в Петербурге.

Видео: Piter.TV