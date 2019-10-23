На Гражданском проспекте петербуржцам всю ночь пришлось слышать грохот из-за строителей

Рабочие не закрепили конструкцию, которая несколько часов отзывалась грохотом из-за сильного ветра.

В Калининском районе Петербурга местным жителям всю ночь пришлось страдать из-за невнимательности и безалаберности рабочих. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях. Они заметили, что до утра слышали грохот железной конструкции, которая билась о строящийся дом из-за сильного ветра. Объект закрепили недостаточно, чтобы он не создавал шум для близлежащих домов.

По данным свидетелей событий, инцидент произошел на Гражданском проспекте. Виновными они считают строителей, которые работали над созданием жилого комплекса "Мейн Хаус". В подтверждении своих слов петербуржцы разместили в социальных сетях видео, на котором слышен шум от подвесной конструкции.

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Фото и видео: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб Признавашки

