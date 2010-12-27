В Смольном наградили 22 лучших сотрудника торговли и сферы услуг

Обязательное условие - работа в отрасли не менее 15 лет.

В Петербурге вернули традицию проведения конкурса и присуждения почетного звания "Лучший работник торговли и услуг в Санкт-Петербург" спустя шесть лет. В этом году награды удостоились 22 работника, сообщила пресс-служба губернатора города.

"Торговля и услуги сегодня дают городу почти 20% валового регионального продукта. Вы - один из трех столпов, на которые опирается экономика современного Петербурга", - отметил Александр Беглов.

По словам губернатора, доброжелательность работников сферы торговли и услуг имеет не меньшее значение для увеличение турпотока, чем электронные визы. Власти надеются, что в ближайшие годы в Петербург будут приезжать больше гостей.

Впервые конкурс провели в 2008 году. Его участниками могут стать представители сферы общественного питания, торговли, бытового обслуживания в Северной столице, которые проработали в отрасли не менее 15 лет.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что к 2025 году турпоток в Петербурге планируют увеличить почти в два раза.

Фото: gov.spb.ru