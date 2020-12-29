На Гражданском хулиган ударил прохожего бутылкой по голове ради телефона

По факту разбоя возбуждено уголовное дело.

Накануне в полицию Калининского района обратился 38-летний мужчина и заявил о разбойном нападении на себя. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

По словам потерпевшего, около 17 часов 20 января на него напал незнакомец. Молодой человек ударил мужчину бутылкой по голове и отобрал мобильный телефон.

Стражи порядка в ходе патрулирования задержали подозреваемого. Им оказался 20-летний безработный парень. Несмотря на юный возраст, он был неоднократно судим. По факту разбоя возбуждено уголовное дело.

Ранее мы писали, что неизвестные с топором отобрали у петербуржца телефон.

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